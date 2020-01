Del Genio: “Il Napoli ha sbagliato ha rifiutare le offerte folli arrivate in estate. Ora attendiamo cambiamenti radicali”

Intervistato su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha criticato aspramente la decisione della società di trattenere alcuni calciatori la scorsa estate nonostante le offerte folli recapitate

Nel corso del programma radiofonico Radio Goal, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, è stato intervistato da un ascoltatore della radio il collega Paolo Del Genio. Il giornalista è stato interrogato sulle offerte rifiutate dal Napoli in estate, offerte forse sproporzionatamente alte dato il reale valore di alcuni calciatori. Queste le parole di Paolo Del Genio:

“Ormai è successo. Il Napoli ha sbagliato a rifiutare offerte che andavano oltre al valore effettivo dei calciatori. Critico la società per questo, ma capisco le motivazioni per cui il club ha voluto trattenere questi giocatori: ha sentito l’odore dello scudetto, ci è andato vicinissimo e ha provato a tirare più a lungo possibile con questa rosa“.

“Ora l’abbiamo capito tutti: il gruppo storico non vincerà lo scudetto, non l’ha vinto due anni fa e non lo vincerà più. Presto, quindi, avverrà un cambio radicale. Il Napoli deve seguire gli esempi di club come il Borussia Dortmund, l’Ajax e altri di questo tipo: sono club che non si legano a giocatori e allenatori, quando fanno bene, anzi, vengono salutati e sostituiti“.

