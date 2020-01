De Laurentiis rientra in Italia, previsto summit di mercato con Giuntoli. Il patron sarà al San Paolo per Napoli-Inter

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, oggi sarà di rientro in Italia dopo le vacanze di Natale. Previsto lo sbloccarsi del mercato

Ormai il mercato azzurro di gennaio è prossimo allo sbloccarsi: come fa sapere l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il patron Aurelio De Laurentiis arriverà oggi in Italia dalla Svizzera, dove ha trascorso le vacanze natalizie. Ecco ciò che scrive la testata:

“Oggi, De Laurentiis rientrerà dalla sua vacanza in Svizzera e avrà un incontro con Giuntoli per fare il punto della situazione. Il presidente sarà presente al San Paolo, lunedì sera, per il big match contro la capolista Inter“.

