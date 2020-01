Lobotka-Napoli, Giuntoli vola in Spagna per chiudere: c’è l’ok di ADL. Visite mediche e ufficialità a stretto giro

Lobotka-Napoli, Giuntoli vola in Spagna per chiudere.

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sull’affare Lobotka che dovrebbe definitivamente sbloccarsi nel giro delle prossime ore.

Giuntoli partirà stamattina alla volta di Madrid per incontrare i dirigenti del Celta Vigo, il suo viaggio ha lo scopo di accelerare la chiusura della trattativa. Il ds ha già avuto l’ok di De Laurentiis per il centrocampista e vuole metterlo a disposizione di Gattuso già da inizio settimana prossima. L’intento di Giuntoli sarebbe quello di tornare a Napoli con lo stesso Lobotka per poi fargli sostenere le visite mediche a Villa Stuart e raggiungere infine Castel Volturno.

Il Napoli ha proposto un prestito da 3 mln di euro con obbligo di riscatto a giugno per 17 mln, per un totale di 20 mln a fronte dei 25 mln richiesti dal club. Col giocatore c’è l’accordo, percepirà uno stipendio di 2 mln di euro per i prossimi cinque anni.

Per seguire tutte le news sul mondo Napoli CLICCA QUI