SKY – Contatti continui Lobotka-Napoli, il Celta abbassa le sue pretese! Accordo vicino

Il Mattino ipotizza la data delle visite mediche di Lobotka.

AGGIORNAMENTO 21.47 – Stanislav Lobotka è sempre più vicino al Napoli, firmerà verosimilmente nei prossimi giorni. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, sul proprio portale scrive:

Continuano i contatti fra il Napoli e gli agenti Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo. Agenda fitta di impegni per il direttore sportivo Giuntoli e i legali del giocatore, dopo l’incontro a Madrid del 30 dicembre e quello di stamattina a Castelvolturno.

Un emissario del club di De Laurentiis è volato in Spagna per trattare con il club, mentre il ds ha preferito rimanere a Napoli per continuare il confronto con gli agenti di Lobotka. Il giocatore vuole la cessione.

Il Napoli è pronto a offrire 18 milioni più bonus. La richiesta del Celta Vigo si è abbassata intorno ai 20/21 milioni a cui dovranno essere aggiunti gli eventuali bonus. Manca un ulteriore sforzo per raggiungere l’intesa definitiva. Si attendono novità concrete nelle prossime ore.





10.16 L’edizione odierna del Mattino fa il punto sull’operazione che dovrebbe portare a breve Lobotka in azzurro, ipotizzando la data delle visite mediche.

Manca ancora qualche ora alla chiusura dell’operazione, non c’è resistenza tra le parti, serve solo il prezzo giusto che può arrivare tramite l’inserimento di qualche bonus. Forse sarà domenica il giorno delle visite mediche.

