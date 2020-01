Koutris può arrivare a Napoli a gennaio ma l’affare è legato alle cessioni di Ghoulam e Hysaj

C’è il placet della dirigenza azzurra per l’acquisto del terzino sinistro Leonardo Koutris dall’Olympiacos, ma prima di comprare bisogna vendere

Terzino sinistro, greco con origini brasiliane, classe 1995, il profilo identificato dal Napoli negli ultimi giorni per rimpolpare la fascia mancina: Leonardo Koutris dell’Olympiacos è uno degli ultimi nomi trapelati sulla lista di mercato degli azzurri.

In questa stagione, il calciatore ha collezionato solo 6 presenze (visto un lungo infortunio dal quale il giocatore ha recuperato solo poco prima di Natale, ndr), siglando però 3 assist negli unici 386 minuti giocati. Terzino a sinistra nella difesa a 4 ma all’occorrenza può anche fare l’esterno in un centrocampo a 5, il Napoli ha visto in lui duttilità mista a tanta tecnica e rapidità. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale del collega Alfredo Pedullà di Sportitalia, alfredopedulla.com, il club partenopeo si starebbe muovendo per il 24enne già in questa sessione di mercato, avanzando celermente nella trattativa.

Il problema, però, è un altro: il suo acquisto è con certezza legato alle cessioni dei terzini Elseid Hysaj ma soprattutto Faouzi Ghoulam, che occupa uno slot sulla stessa fascia del greco. Prima di approfondire in tutto e per tutto i discorsi con Leonardo Koutris e col suo entourage, dunque, va prima presa una decisione sugli attuali terzini azzurri.

