Ibrahimovic sull’interesse del Napoli: “Ho ricevuto più richieste ora che 10 anni fa…”

Ibrahimovic parla dell’interesse del Napoli.

Zlatan Ibrahimovic nel corso della conferenza stampa di presentazione al Milan ha risposto ad una domanda circa gli interessi di Bologna e Napoli. Queste le parole dell’attaccante:

“Ho ricevuto più richieste ora a 38 anni che quando ne avevo 28. Dopo l’ultima partita in America ho ricevuto la chiamata di Paolo (Maldini, ndr) e abbiamo parlato un po’ confrontandoci sulle idee e i progetti. Non cercavo solo l’aspetto economico ma un’esperienza che mi desse adrenalina data l’età non più giovanissima. Non è stata una decisione difficile. Già quando andai via non volevo lasciare il Milan, ma non potevo farci nulla, la situazione era quella che era, la conoscevate anche voi”

