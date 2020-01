Aria di rinnovo per Arkadiusz Milik, da sciogliere il nodo sulla possibile clausola rescissoria

Sono ormai prossimi i discorsi di rinnovo per Arkadiusz Milik con la SSC Napoli. Clausola rescissoria o meno, il nuovo contratto s’ha da fare

Arkadiusz Milik sempre più protagonista nel Napoli da quando ha ritrovato la forma giusta dopo i brutti infortuni delle scorse stagioni. Il nuovo allenatore azzurro Gennaro Ivan Gattuso e il club confidano molti nelle prestazioni e nei gol del loro numero (novanta)nove.

Stando a quanto scrive oggi la testa TuttoMercatoWeb.com, ora c’è da tracciare le linee guida per stilare il rinnovo di contratto per prolungare il rapporto tra le parti. Per tutelarsi dal ricevere offerte dall’estero il Napoli vorrebbe inserire una clausola rescissoria molto alta, mentre il polacco vorrebbe evitarla. C’è da sciogliere questo nodo ma, nei prossimi giorni, una discussione tra il patron Aurelio De Laurentiis e l’entourage del calciatore verrà avviata, per continuare a remare insieme nelle acque del Golfo alle pendici del Vesuvio. Milik risulta sempre più centrale nel progetto di Gattuso.

