Niente “carbonara”, Malcuit stupisce ancora: guardate cosa ha fatto ai capelli! [FOTO]

Kévin Malcuit mostra il suo nuovo taglio di capelli su Instagram

Dopo non essere passato inosservato alla cena di Natale con il Napoli per il suo outfit, Kévin Malcuit fa parlare ancora del suo look. Questa volta con un pizzico di autoironia, svela un nuovo taglio di capelli tramite le storie su Instagram.

MALCUIT MOSTRA IL TAGLIO DI CAPELLI

Un messaggio dello stesso giocatore francese accompagna la foto del nuovo taglio: “Non è sparita la carbonara tranquilli. Tra un mese riprendiamo”. Il calciatore rassicura tutti i tifosi napoletani, alludendo a un cambiamento temporaneo.

ECCO LE FOTO:

