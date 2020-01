Lorenzo Tonelli, cessione in vista. 3 club di Serie A sul difensore azzurro

Su Twitter, il giornalista Nicolò Schira annuncia Lorenzo Tonelli lontano da Napoli in questa sessione di mercato e 3 club di Serie A sul difensore

Il destino del difensore azzurro Lorenzo Tonelli sembra nuovamente lontano da Napoli. Secondo il collega del Corriere dello Sport – Stadio Nicolò Schira, sul giocatore – che non è ancora sceso in campo in stagione – c’è il pressing di Cagliari, Sampdoria e Lecce. In basso il tweet del giornalista.

