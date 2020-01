Biglietti Napoli-Inter, la vendita procede a passo spedito: esaurita Curva B Superiore, bene anche Nisida, Posillipo e Distinti

Procede assai bene la vendita di biglietti per Napoli-Inter. Grande affluenza di pubblica prevista in quest’Epifania

La prossima Epifania vedrà il Napoli affrontare l’Inter allo Stadio San Paolo. Il 6 gennaio l’appuntamento è alle ore 20:45. La vendita dei biglietti è proseguita a pieno ritmo negli ultimi giorni, saranno presenti allo stadio anche tanti tifosi interisti della Campania.

Risulta già introvabile un singolo biglietto per la Curva B Superiore, mentre ormai si avviano all’esaurimento anche la Tribuna Nisida e la Tribuna Posillipo. In crescita la vendita del settore Distinti, mentre per la Curva A c’è ancora parecchia disponibilità.

Questi i prezzi per assistere al match Napoli-Inter:

Tribuna Posillipo € 110,00

Tribuna Nisida € 90,00

Tribuna Family Adulto € 20,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 70,00

Curve € 40,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.