Sconcerti: “Il Napoli come destinazione non era gradita, ma i giocatori vogliono restare!”

Mario Sconcerti dice la sua in merito al post ammutinamento del Napoli

Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto a Marte Sport Live, programma radiofonico su Radio Marte. Ecco quanto evidenziato:

NAPOLI, UNA GRANDE SQUADRA

“Negli ultimi 10 anni sono venute e mancare le due milanesi e questo ha permesso alla Juve di vivere 8 stagioni da protagonista. In questa situazione, il Napoli poteva approfittarne, ma non lo ha fatto. Napoli come destinazione non graditissima è certamente una questione precedente all’ ammutinamento e non credo più attuale. Prima era dovuta al fatto che Napoli non era una grande squadra, poi il Napoli è diventata una grande squadra e sinceramente ad oggi vedo i grandi giocatori che vogliono rimanere e non andare via”.

FRIEDKIN ALLA ROMA

“Gli americani non hanno mai sperperato i soldi. Investono, ma non sono mecenati o sceicchi, per cui vedono le cose in grande, ma se investono 10, poi vogliono raccogliere 12”.

