Per il Napoli rispunta Piatek: con due cessioni in avanti può arrivare il polacco

A ridosso del mercato di gennaio, si alimentano le voci della cessione del Milan di Piatek: anche il Napoli sul polacco

A volte ritornano. Tuttosport, in giornata, lancia la bomba di mercato in casa Napoli: gli azzurri starebbero pensando – per la seconda volta dopo un anno – al polacco di proprietà del Milan ed ex Genoa: il numero 9 Krzysztof Piatek.

Secondo il quotidiano, il centravanti polacco sarebbe ritornato nelle mire del club partenopeo e potrebbero esserci le condizioni necessarie per approfondire il discorso con la società rossonera: visto l’imminente ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan e le possibili cessioni da parte del Napoli di Fernando Llorente e Dries Mertens (accostato recentemente al Borussia Dortmund) si potrebbe ragionare sulla possibilità di vedere Piatek in azzurro. Per Tuttosport si potrebbe materializzare un’offerta di prestito con diritto o obbligo di riscatto.

