GdS – Importante svalutazione di Koulibaly: 5 club di Premier su di lui, ecco quanto costa oggi

Kalidou Koulibaly uomo di mercato in Inghilterra: lo United forte sul senegalese, dietro 4 club, e a un prezzo ribassato

Dopo le recenti prestazioni non brillanti da parte di Kalidou Koulibaly non viene difficile pensare che la valutazione di mercato del centrale senegalese sia diminuita. Attualmente, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ‘K2’ dovrebbe valere intorno ai 65-70 milioni di euro. Questo quanto scrive la testata:

“Cifra che sarebbero pronti a investire almeno altri 4 club oltre al Manchester United. Ci sono Arsenal, Chelsea, Manchester City e Everton disposti ad avviare una trattativa col Napoli. Carlo Ancelotti, neo allenatore dell’Everton, lo ha inserito al primo posto nella lista dei rinforzi chiesti. Ma la questione non è facile da affrontare, perché De Laurentiis non sembra disponibile a discuterne per gennaio, al massimo se ne riparlerà a giugno”.

