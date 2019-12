Continuano i guai al San Paolo: registrato un crollo di alcuni calcinacci all’interno dell’impianto

Dopo la rottura di alcuni cupolini del San Paolo prima di Napoli-Parma, ora crollano calcinacci all’interno dello stadio

Dopo lo scansato rinvio del match tra Napoli e Parma, giocatosi lo scorso 14 dicembre, non si è riusciti ad evitare l’annullamento del San Paolo Sport Day, una manifestazione d’atletica leggera sulla pista dell’impianto di Fuorigrotta programmata per domenica 29 dicembre.

Il motivo è il crollo di alcuni calcinacci all’interno dell’impianto. Infatti, dopo il riscontro della rottura di alcuni cupolini dello stadio a poche ore dalla gara contro la compagine ducale, ora, invece, sono caduti all’interno dello stadio tali calcinacci, il cui crollo ha causato il rinvio della suddetta manifestazione.

Spiega nella giornata di oggi il Corriere del Mezzogiorno che il Comune di Napoli ha previsto momentaneamente la chiusura dello stadio per la manutenzione dei settori superiori dello stesso al fine di mettere in sicurezza il San Paolo prima di riprendere le attività ove l’impianto andrà ovviamente impiegato, come lo stesso San Paolo Sport Day e anche le prossime cruciali partite casalinghe del Napoli.