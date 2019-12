Può decollare l’asse Napoli-Brescia: gli azzurri seguono Tonali e Cistana

Sandro Tonali e Andrea Cistana, mediano e difensore del Brescia, piacciono tanto al Napoli. Discorsi avviati tra De Laurentiis e Cellino

Nella giornata di oggi, il noto quotidiano Il Mattino scrive in merito ad una possibile asse di mercato per potrebbe presto sbocciare e collegare le società di Napoli e Brescia. Infatti, fa notare il quotidiano, tra i presidenti dei due club, De Laurentiis e Cellino, intercorrono buoni rapporti che potrebbero tramutarsi anche in trattative.

Al Napoli, infatti, piacciono davvero tanto due rondinelle in particolare: risaputo l’interessamento per il millennial Sandro Tonali, mediano che si sta confermando un predestinato, per il quale il patron Cellino vorrebbe una cifra non inferiore a 45 milioni di euro. Ma, ultimamente, è salito in cattedra anche il nome dello stopper classe 1997 Andrea Cistana: per il difensore la valutazione è di 20 milioni e non di meno, da considerare però il contratto in scadenza nel 2021. Nasce, dunque, l’asse Napoli-Brescia, anche se entrambe le trattative varrebbero per il prossimo mercato estivo e non per gennaio.

