AS – ‘Accelerata per Fabian’, il Real Madrid in pressing sul gioiello azzurro

In Spagna sicura del pressing del Real Madrid su Fabian Ruiz: possibile accelerata per l’acquisto nella prossima estate

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Oggi, in prima pagina sul noto quotidiano spagnolo AS, campeggia un titolo che preoccupa non poco i tifosi del Napoli e che risalta ancora una volta quello che potrebbe tramutarsi nella più lucrosa trattativa della storia del club azzurro. Fabian Ruiz, il gioiellino spagnolo 23enne prelevato dal Real Betis un anno e mezzo fa, piace al Real Madrid e non è più un segreto: pagato 30 milioni di euro, valore della sua vecchia clausola rescissoria, ora per lui De Laurentiis chiede 180 milioni.

Nonostante, però, l’elevata valutazione da parte del patron azzurro per il centrocampista spagnolo, i colleghi di AS sono convinti del fatto che i blancos faranno di tutto per accaparrarsi Fabian la prossima estate. Inoltre, dovesse il Napoli non riuscire nella rimonta-impresa per il quarto posto, dunque dovesse mancare la qualificazione alla prossima Champions League, il Real avrebbe dalla sua un enorme vantaggio: una corposa svalutazione economica del centrocampista, che faciliterebbe nettamente la cessione.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI