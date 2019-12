Amrabat e Rrahmani ad un passo dal Napoli: operazione complessiva da 30 milioni più bonus

Da Verona ormai danno per chiusa la doppia operazione del Napoli con l’Hellas Verona: in azzurro da giugno Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani

Da Verona sono praticamente sicuri, almeno lo sono i colleghi del Corriere di Verona: Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani, rispettivamente centrocampista classe 1996 e difensore classe 1994 dell’Hellas Verona, da giugno per la nuova stagione, vestiranno la maglia del Napoli.

Con la cessione dei due giocatori l’Hellas Verona materializzerà una grandissima plusvalenza: l’operazione per entrambi i calciatori prevederà una spesa di 30 milioni di euro più 2 di bonus da parte del Napoli, dunque, vista la spesa dell’Hellas di 2,1 milioni per il difensore kosovaro (acquistato dalla Dinamo Zagabria la scorsa estate) e di 3,5 milioni per il riscatto del centrocampista marocchino dal suo club d’appartenenza, il Club Brugge, il Verona avrà guadagnato dalla doppia cessione un totale di più di 25 milioni di euro.

