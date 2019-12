CdS – Nome nuovo per il Napoli: piace Bradaric, ex Lilla e Cagliari

Mercato Napoli, Bradaric nel mirino della società azzurra

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riportato dalla versione online de ‘Il Corriere dello Sport’ ci sono due nomi da tenere d’occhi per il mercato invernale del Napoli: Ricardo Rodriguez e Filip Bradarić.

BRADARIC, NEL MIRINO DEL NAPOLI

Come detto nel mirino di Giuntoli c’è Filip Bradarić, centrocampista dell’Hajduk Spalato in prestito dal Cagliari. Su di lui scrive il Corriere dello Sport: “Si è fatto le ossa nel Lilla , non in una squadra qualsiasi, è nato in un Paese che sforna talenti come la Croazia, e resta lì, come una dolcissima tentazione”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI