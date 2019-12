Dalla Francia – Ghoulam nel mirino del Marsiglia, ma c’è un problema: chiesto l’aiuto del Napoli. I dettagli

Mercato Napoli, Ghoulam nel mirino dell’ Olympique Marsiglia

CALCIOMERCATO NAPOLI – In prossimità del mercato di gennaio, uno dei giocatori che potrebbe lasciare la squadra azzurra è Faouzi Ghoulam. Infatti pare che il Napoli sia in contatto con il Marsiglia.

OLYMPIQUE MARSIGLIA SU GHOULAM

Secondo quanto riportato da ‘le10sport.com’, l’Olympique Marsiglia non avrebbe però i mezzi economici per pagare l’intero ingaggio dell’algerino (2,4 milioni con un contratto in scadenza nel 2022, ndr). Ecco perché il club francese avrebbe chiesto un contributo da parte del Napoli per pagare lo stipendio, ipotesi al momento non presa in considerazione dai partenopei.

