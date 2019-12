Doppio colpo Napoli-Verona, GdS: Amrabat e Rrahmani arriveranno a giugno. I dettagli

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’edizione odierna della Gazzetta fa il punto sul doppio colpo del Napoli in arrivo dal Verona che dovrebbe concretizzarsi con l’arrivo in azzurro di Amrabat e Rrahmani a giugno, l’uno per obblighi tecnici, l’altro per una richiesta del club che lo ritiene attualmente inamovibile.

L’operazione avrà un costo di circa 30 mln complessivi più bonus e comprende entrambi i calciatori. Se dovessero emergere difficoltà tuttavia non è da escludere che vengano chiuse separatamente.

