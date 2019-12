De Giovanni: “Tutta colpa di Ancelotti, giocatori allenati male e con infortuni mai avuti prima”

Maurizio de Giovanni commenta il periodo nero del Napoli.

Maurizio De Giovanni, scrittore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli:

“C’erano state dichiarazioni roboanti, voto 10 al mercato ed invece a fine ottobre ci siamo ritrovati fuori da tutto. La maggior parte delle colpe sono da ascrivere a Carlo Ancelotti, i giocatori sono poco allenati, si muovono male, ci sono continui problemi muscolari che mai avevamo avuto in passato ed il mercato è stato sbagliato. Avevamo detto che la rosa fosse priva di un centrocampista, di un vice-Allan, ed anche la situazione terzino è stata valutata male. Non credo che sia colpa di De Laurentiis, lui si è affidato al miglior manager possibile che non ha ottenuto risultato ed è stato giusto che abbia pagato“.

