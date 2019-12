Zielinski-Napoli, CdS: non c’è ancora accordo sulla clausola, si tratta da circa un anno. I dettagli

Zielinski-Napoli, manca l’accordo sulla clausola per il rinnovo.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport non è stato trovato ancora l’accordo per il rinnovo di Zielinski in azzurro.

Il giocatore al momento preferisce concentrarsi sul calcio. Manca l’accordo sul valore della clausola rescissoria valida per l’estero: il Napoli vorrebbe inserirne una da 100 mln di euro, l’entourage del calciatore vorrebbe abbassarla. La discussione va avanti da circa un anno e nonostante i passi in avanti la firma tarda ad arrivare. Il contratto del polacco scadrà nel 2021.

