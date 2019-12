Rinnovo Mertens, GdS: nuova offerta del Napoli! Se Dries non accetta andrà via a scadenza

Nuova offerta del Napoli per il rinnovo di Mertens.

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis avrebbe fatto una nuova proposta a Dries Mertens, per rinnovargli il contratto.

L’offerta ammonterebbe a 4 mln a stagione per i prossimi due anni più bonus alla firma. Le parti non si ritrovano su questo ultimo aspetto: al belga lo stipendio farebbe comodo, ma vorrebbe che il Napoli gli pagasse il cartellino in quanto svincolato. Il patron sembra sia inamovibile su questo punto. O si rispetta l’offerta o si arriverà a scadenza a giugno.

