Dortmund pronto a trattare per Mertens, GdS: il belga prenderà in considerazione l’offerta ad una condizione

Dortmund pronto a trattare per Mertens.

Dries Mertens e ADL sono alle strette, se non dovesse accettare l’offerta del Napoli si arriverà a scadenza a giugno. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre ai possibili scenari.

Il belga interessa al Borussia Dortmund, pronto a trattare col Napoli. Ma Mertens è indeciso, vorrebbe aspettare ancora, magari spera ancora che il presidente possa cambiare idea. Se non fosse così, allora prenderebbe in seria considerazione la proposta del club tedesco, perché non gli andrebbe di continuare in Italia. Resta da capire se l’offerta del Dortmund convincerà il club, perché se De Laurentiis dovesse accettarla, l’attaccante belga potrebbe partire già a gennaio.

