Callejon, l’agente rompe il silenzio: “Nessun accordo, più passa il tempo e più è difficile che resti a Napoli”

Callejon, l’agente parla del suo futuro.

Non solo Dries Mertens, anche Callejon ha il contratto in scadenza a fine stagione ma per lo spagnolo la situazione è ben diversa. Lo racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

De Laurentiis avrebbe offerto anche a lui un contratto da 3,5 mln a stagione, ma lo spagnolo vorrebbe superare i 4 mln. La trattativa è congelata e il clima non dei migliori. Sta valutanto offerte dalla Cina e addirittura dal Milan.

Così ha parlato Quilon, l’agente dell’andaluso: “Non c’è niente, non c’è accordo. Quello che penso? I filosofi pensano, io devo lavorare e basta. Più passa il tempo più è difficile che resti a Napoli”.

