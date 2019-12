Amrabat-Napoli, GdS: il calciatore vuole rimandare tutto a giugno. C’è già l’accordo ma spunta un altro club di A

Amrabat vuole rimandare l’operazione di mercato a giugno.

Amrabat, centrocampista del Verona, è uno degli obiettivi del Napoli. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport rivela un retroscena sull’operazione.

Il calciatore vuole rimandare la conclusione dell’operazione a giugno prossimo, mentre il Napoli avrebbe voluto concludere a gennaio per poi farlo approdare in azzurro a giugno. Giuntoli ha già trovato l’intesa col Verona per 15 mln. Nelle ultime ore pare si sia inserita anche l’Inter, fortemente interessata al giovane, una delle rivelazioni di questa Serie A.

