Offerta del Besiktas al Napoli, i turchi puntano Elmas

Mercato Napoli, il Besiktas si prepara a presentare l’offerta per Elmas

CALCIOMERCATO NAPOLI – Nonostante il suo buon inizio, Eljif Elmas classe ’99 è scomparso per un po’ dal campo.

ELMAS AMMIRATO IN TURCHIA

Il centrocampista macedone è fortemente ammirato in Turchia. Pare che i turchi abbiano posizionato il suo nome in cima al taccuino per il prossimo acquisto del Besiktas, tanto da proporre un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto già fissato al Napoli.

