Inaugurato un nuovo campo di calcetto alle Case Celesti. Ass. Borriello: “Importante regalare questo spazio ai ragazzi. Maltempo Napoli-Parma? Nessun rischio”

Alle Case Celesti di Secondigliano di Napoli inaugurato oggi un nuovo campo di calcetto. Queste le parole dell’Assessore allo Sport del Comune di Napoli

Stamane, alle ‘Case Celesti‘ nella zona di Secondigliano di Napoli, è stato inaugurato un nuovo campo di calcetto per permettere ai bambini e ai ragazzi delle zone limitrofe di avere un nuovo terreno riqualificato su cui poter giocare.

L’iniziativa è stata portata avanti negli ultimi mesi dal Comune di Napoli insieme al noto marchio Coca Cola e, proprio per il Comune, ha preso la parola ai microfoni di SpazioNapoli durante l’inaugurazione del campetto l’Assessore allo Sport Ciro Borriello. Di seguito le dichiarazioni in merito dell’Assessore raccolte dalla redazione:

“Quanto è importante che lo sport nasca nelle periferie? È il nostro obiettivo. Questo piccolo spazio che abbiamo recuperato è importantissimo per la nostra gente, per tutti coloro che abitano a Secondigliano. Ora i ragazzi hanno uno spazio dove giocare a calcio, la passione principale di questi ragazzini. Ricostruendo qui alle Case Celesti abbiamo voluto dare un bel segnale di speranza a queste persone e a questi bambini. Ringraziamo Coca Cola che ci ha aiutato nell’intento: 2 anni fa nel tour della Coppa del Mondo chiedemmo alla Coca Cola di aiutarci a riqualificare uno spazio in periferia, ci diedero l’ok e oggi siamo qui a inaugurare questo campetto“.

“Umanamente quanto dà un campetto di calcio a un bambino? Tantissimo, basti pensare che giocavano sulla pavimentazione stradale ancor prima che arrivasse questo campetto. Oggi, finalmente, hanno uno spazio per giocare in sicurezza, che è la cosa fondamentale, e dove poter immaginare di essere campioni. E dove potersi immaginare al San Paolo? Me lo auguro, anche se per loro già questo campetto sarà il San Paolo: quando giocavo da ragazzino, ogni posto dove potevo giocare a pallone diventava il San Paolo“.

“Maltempo al San Paolo prima di Napoli-Parma? Ci sono stati crolli? Assolutamente no, semplicemente c’è stata un’ondata di maltempo importante e si sono crepati leggermente i cupolini dello stadio. Abbiamo lavorato benissimo e in fretta insieme ai vigili del fuoco, con un drone abbiamo esaminato lo stato dei cupolini e non si correva alcun rischio. Ecco perché abbiamo fatto giocare Napoli-Parma, anche se, forse, sarebbe stato meglio non giocarla quella partita (ride, ndr)“.

“Riapertura dello Stadio Collana per gennaio? Io mi auguro riapra il prima possibile, ci sono però da segnalare delle difficoltà a lavori in corso. Bisogna vigilare sul fatto che sia stato fatto tutto nel pieno rispetto delle norme legali per la sicurezza“.

Dai nostri inviati, Vittorio Perrone e Pasquale Giacometti