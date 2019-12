TMW – Col Sassuolo sarà l’ultima di Mertens? Non è detto, per tante ragioni

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Dries Mertens sembra essere sempre più lontano da Napoli. La redazione del portale TMW si è posta una domanda: “E se fosse l’ultima sua partita col Sassuolo?”

“Col Sassuolo sarà l’ultima? Non è detto, per tante ragioni. Anzitutto, banalmente, perché al momento Mertens è in forse e potrebbe anche non giocare. Ragion per cui l’ultima potrebbe già esserci stata e non lo sappiamo. A prescindere dal suo impiego, non è comunque detto che il belga saluti Napoli e il Napoli a inizio gennaio, o in assoluto a gennaio”.

