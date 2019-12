Sky – L’Everton attende. Gli avvocati di Ancelotti lavorano per sciogliere il contratto con il Napoli

Sky comunica che gli avvocati di Ancelotti lavorano per porre fine al contratto con il Napoli

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Carlo Ancelotti è destinato ad essere il tecnico dell’Everton e dal 26 dicembre tornerà in Premier League.

ANCELOTTI DAL NAPOLI ALL’EVERTON

C’è un particolare che però è ancora da risolvere, quello che lega il mister di Reggiolo al Napoli: il contratto. Gli avvocati di Ancelotti sono alle prese per chiudere in maniera definitiva i contatti con la società azzurra. Una volta concluso, il tecnico riprenderà la sua carriera in Inghilterra.

I colleghi inglesi di Sky Sport, da come si evince dal tweet in foto, danno già tutto per fatto. Non ci resta che attendere conferme nelle prossime ore.

