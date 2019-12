Sassuolo, De Zerbi: “Vogliamo vincere contro il Napoli, non posso rischiare! Out Toljan, Magnanelli in dubbio”

De Zerbi parla della sua squadra che dovrà affrontare il Napoli

Roberto De Zerbi allenatore del Sassuolo ha parlato in mix zone al termine della partita vinta per 0-2 con il Brescia. Di seguito quanto evidenziato:

IL SASSUOLO DI DE ZERBI TENTA DI OTTENERE IL RISULTATO POSITIVO CONTRO IL NAPOLI

“Dopo la buona partita contro il Brescia, adesso aspettiamo quella contro il Napoli. Magnanelli ha un problema fisico, aspettiamo e vediamo se può recuperare, anche perchè non voglio rischiare! Toljan si aggiunge alla lunga lista di giocatori squalificati, quindi Muldur potrà giocare. Berardi dovevo toglierlo prima forse, perchè ha giocato per 80 minuti. Già da domani serve stringere i denti e tornare con il sangue agli occhi per ottenere il risultato contro il Napoli”.

