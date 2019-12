Roma, Fonseca: “Di mercato ne discuto solo con il direttore. Hysaj? Non parlo di giocatori di altre squadre!”

Paulo Fonseca parla della sua squadra alla vigilia del match contro la Fiorentina, e non risponde alle domande di mercato

Secondo quanto riportato dal portale Gazzetta.it, l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Fiorentina. L’occasione è stata utile per porre al tecnico anche domande relative al calciomercato. Ecco quanto evidenziato:

FONSECA TRA EURO 2020 E ROMA

“Per quanto riguarda gli europei del 2020, io penso solo alla Roma, capisco che c’è questa esigenza, ma devo concentrarmi solo su cosa sia meglio per il mio club”.

FONSECA NON PARLA DI MERCATO

Il mister dei giallorossi non fa nessun riferimento alla sconfitta del 7-1 di undici mesi fa con la Fiorentina, neppure di mercato: “Non abbiamo parlato di quella partita. Di mercato invece sì, ma parliamo di tutto col direttore, anche delle famiglie, della festa… Se mi piace Hysaj? Non parlo di giocatori di altre squadre”. Fonseca sembra essere concentrato solo per la partita contro la fiorentina.

