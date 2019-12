TMW – Sconcerti: “Ancelotti ha voluto subito riprendere a lavorare. È rimasto molto male a Napoli”

Sul portale radio di TMW, Mario Sconcerti parla di Ancelotti all’Everton ed esprime le sue riflessioni sulla scelta del tecnico

Sul sito TuttoMercatoWeb.com, sul portale TMW Radio, durante il programma Maracanà, il noto collega Mario Sconcerti che ha commentato l’ormai imminente ufficialità di Ancelotti all’Everton e ha esaminato il caso con queste parole:

“Ha ripreso a lavorare, ha preferito questo piuttosto che rimanere sotto il colpo del Napoli. Viene da due esoneri consecutivi, arrivano dei momenti in cui non puoi più scegliere ma devi andare dove puoi e non dove vuoi. È rimasto molto male a Napoli e questo gli è servito per riprendere subito il mare“.

