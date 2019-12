Sky – Ancelotti a breve diventerà allenatore dell’Everton, sarà in tribuna nel match contro l’Arsenal

Dall’Inghilterra la redazione sportiva di Sky conferma tutto: Ancelotti sarà il nuovo allenatore dell’Everton

Ormai è cosa certa: Carlo Ancelotti, dopo l’esonero da parte del Napoli, sarà il nuovo allenatore dell’Everton! A riportare la notizia sono i colleghi inglesi di Sky Sports News.

La redazione oltremanica di Sky ha inoltre raccolto un dettaglio quanto mai rivelatore del fatto che Ancelotti sarà il nuovo tecnico dei Toffees: l’allenatore sarà in tribuna allo stadio per assistere al match contro l’Arsenal sabato prossimo in Premier League.

