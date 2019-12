Bucciantini: “Gattuso non ha mai allenato una squadra così forte tecnicamente. Difficile capire dove agire sul mercato”

A Radio Kiss Kiss Napoli il collega Marco Bucciantini ha rilasciato le proprie considerazione sul Napoli e la nuova gestione Gattuso

Nella giornata di oggi, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato il noto giornalista Marco Bucciantini. Il collega ha rilasciato dichiarazioni in merito alla nuova gestione Gattuso del Napoli, questo quanto evidenziato da SpazioNapoli:

“Gattuso non ha mai avuto una squadra tecnicamente così forte ma l’ambiente deve ritrovare serenità e, per esaltarsi, è necessario che tutti appoggino in tutto il nuovo allenatore. Mercato? Due mesi fa vedevo un Napoli completo in tutto ma ora, per vari motivi, è difficile capire cosa bisognerà migliorare e per quale motivo“.

