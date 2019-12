Younes chiede spazio, possibile partenza a gennaio: Giuntoli avrebbe individuato il sostituto

Giuntoli è a lavoro per cercare un sostituto di Amin Younes che andrà via a gennaio

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, secondo l’edizione odierna ‘Cronache di Napoli’ sta lavorando per dare alla squadra un attacco rinforzato. Di seguito quanto evidenziato:

“Amin Younes a gennaio andrà via dal Napoli perchè ha chiesto di giocare di più. Serve un sostituto in chiave numerica e si potrebbe azzardare su un giovane promettente o un calciatore in età avanzata ma non vecchio! Da prendere in prestito con diritto di riscatto”. Il direttore sportivo del Napoli si riferisce a Marcos Acuña, classe ’91 dello Sporting Lisbona.

