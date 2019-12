Da Barcellona, Oliva: “Mai vista sfida così bella! La squadra non è quella di una volta, l’età è avanzata”

Il giornalista spagnolo Oliva parla della partita che dovrà affrontare il Napoli contro il Barcellona

Il giornalista spagnolo Ignasi Oliva è intervenuto a ‘Si gonfia la rete’ in onda su Radio Marte, parlando della prossima sfida Napoli – Barcellona. Ecco quanto evidenziato:

NAPOLI – BARCELLONA, SFIDA UFFICIALE

“Napoli – Barcellona è una bella sfida, mai vista in gare ufficiali e sono felice che Messi finalmente andrà nel tempio di Maradona. L’Atalanta non va sottovalutata, perché il Valencia è vero che è leggermente favorito, come il Barcellona, ma le squadre italiane sono insidiose“.

I BIG DEL BARCELLONA INVECCHIANO

“È vero, i giocatori del Barcellona sono fortissimi, ma non sono quelli di una volta. Messi, Griezmann, De Jong e Ter Stegen sono i big, ma l’età media della squadra sta avanzando. Il Napoli deve riuscire ad intimidire il Barcellona segnando un paio di gol nella prima gara. La sfortuna degli azzurri è giocare la prima partita in casa al San Paolo, e non la seconda”.

