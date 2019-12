Pardo sicuro: “Il Napoli è stato sfortunato ma il Barcellona a volte è caduto. De Laurentiis farà un colpo a gennaio!”

Pierluigi Pardo esprime la sua sul Napoli dopo i sorteggi per gli ottavi di Champions

Il collega Pierluigi Pardo è intervenuto a ‘Si gonfia la rete’, programma radiofonico su Radio Marte. Ecco quando evidenziato:

TRA LE ITALIANE, NAPOLI SFORTUNATO

“Tra le italiane, il Napoli è stato sfortunato, va evidenziato. Detto questo, qualche caduta il Barcellona l’ha avuta negli anni e immaginare oggi la qualificazione è dura, ma ci sono 2 mesi per lavorare e poter sperare”.

GATTUSO AVANTI CON IL NAPOLI SENZA MULTE

“Gattuso deve essere messo nelle condizioni di poter lavorare e mi riferisco alla società. Deve trovare un punto di incontro con la squadra perché se non si risolve la questione multe, anche con un compromesso, è difficile andare avanti”.

ANCELOTTI VERSO UN’ALTRA SQUADRA

“Ancelotti ha voglia di ributtarsi immediatamente in pista perché l’esperienza napoletana non l’ha vissuta bene e conoscendolo, immagino si sia trovato in una situazione complicata, non se lo aspettava”.

DE LAURENTIIS A GENNAIO SORPRENDE

“Gattuso sta cercando di capire cosa gli può dare la squadra perché un conto è vederla giocare, un altro è vivere la quotidianità. Poi, credo che De Laurentiis da uomo di impresa, abbia capito che la piazza ha bisogno di entusiasmo e quindi immagino che un colpo a gennaio lo farà”.

