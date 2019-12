De Paola: “Il Napoli sembra migliorato, lascia qualche speranza. I giocatori non ne vogliono sapere niente, ADL l’ha voluto”

Paolo De Paola dice la sua sul Napoli di Gattuso e sull’attuale posizione della squadra in campionato

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il collega Paolo del Paola è intervenuto a Punto Nuovo Sport Show’ in onda su Radio Punto Nuovo. Ecco quando evidenziato:

IL NAPOLI DI GATTUSO IN CHAMPIONS

“Gattuso dovrà affrontare una Champions, non è una bella situazione. Il Napoli ha subito fallimenti uno dietro l’altro”.

LAZIO, SQUADRA NON DA SCUDETTO

“La Lazio non è una squadra da scudetto, non ha quella mentalità. Ha recuperato una vittoria negli ultimi minuti, ma è inattiva sotto certi punti di vista. Una squadra che piace molto, ma non è una squadra grande, non ha mentalità da scudetto. I presidenti spesso non stimolano, quando si trovano in Champions non sono in grado reggere la situazione e andare avanti. La Lazio lotta da anni per la Champions, è sempre in quella posizione, non è una sorpresa”.

IL NAPOLI VERSO UNA RICOSTRUZIONE

“Ho qualche dubbio sul Napoli, francamente quello che ho visto contro il Parma mi sembrava diverso, migliorato, e mi dà qualche speranza. Ma tra Callejon, Insigne e Koulibaly deve essere successo qualcosa. Spero che Gattuso riesca a risolvere il problema, non è vero che non ha capacità tecniche, come si sente dire spesso. Si deve andare verso una ricostruzione. È un Napoli che sta messo lì in mezzo, in una situazione piuttosto pericolosa con giocatori che probabilmente non ne vogliono sapere più niente. De Laurentiis ha voluto tutto ciò!”

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI