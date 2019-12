Mundo Deportivo – Real Madrid e Barcellona su Fabian Ruiz, ma il Napoli chiede 180 milioni

Il presidente del Real Madrid non molla l’idea di voler strappare Fabian Ruiz dal Napoli per inserirlo nella sua squadra, ma il prezzo lo blocca

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il centrocampista Fabian Ruiz è uno degli obiettivi di mercato del Real Madrid e Barcellona, quest’ultima monitora l’ex Betis per strapparlo al Napoli la prossima stagione.

REAL MADRID, LA PROPOSTA AL NAPOLI

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Mundo Deportivo, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha già fatto qualche passo in avanti esprimendo al club napoletano la sua intenzione, ma per ora non ci sono contatti tra i due club.

FABIAN RUIZ, IL PREZZO PER PORTARLO VIA DAL NAPOLI

In casa Napoli si sta lavorando per il contratto di rinnovo di Fabian Ruiz per proteggerlo dai “grandi” del calcio spagnolo. La società azzurra ha già chiarito che il suo prezzo è di 180 milioni, un prezzo che il club catalano non sarebbe disposto a pagare per il centrocampista andaluso.

