Nuovo stadio Napoli: la svolta è a un passo? Novità sulla trattativa con Q8 Italia!

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Aurelio De Laurentiis e i vertici di Q8 Italia (Kuwait Petroleum Italia) si starebbero avvicinando a un accordo per l’acquisto dei terreni destinati al nuovo stadio del Napoli. La trattativa riguarda l’area dell’ex raffineria a San Giovanni a Teduccio.

Il quotidiano precisa tuttavia che non si tratta ancora di una fumata bianca: mancano documenti preliminari e non si è giunti alla definizione di un closing. Stando alla fonte, però, la trattativa avanzerebbe rapidamente e quasi senza ostacoli.

Nel corso degli ultimi incontri, le parti avrebbero individuato la zona specifica da destinare all’impianto: circa 25 ettari, delimitati da via De Roberto e dalla strada provinciale delle Brecce.

Sul fronte dei tempi, i piani sarebbero stati illustrati dall’architetto Bruno Discepolo e da Carolina Zavanella, CEO dello studio Gau Arena, a Raffaele Iollo, direttore Renewable Energy & Supply Chain di Q8. Secondo queste stime, una volta avviati i lavori lo stadio potrebbe essere operativo in un arco di 24-30 mesi.

Il progetto, stando a quanto riportato da Il Mattino, prevede una struttura da circa 70.000 posti a sedere, con 120 skybox, ampie aree parcheggio, parchi pubblici e una viabilità rivista.