Napoli, quando rientra David Neres? Buone notizie per Conte, le ultime

Il pareggio contro il Parma e la sconfitta contro la Lazio hanno ridimensionato il finale di stagione del Napoli. Gli azzurri sono infatti passati dalla possibilità di avvicinarsi all’Inter in classifica a doversi guardare le spalle. Antonio Conte vuole che la sua squadra torni subito sulla retta via per evitare brutte sorprese, a partire dalla sfida del Maradona contro la Cremonese. Il tecnico azzurro può in parte comunque sorridere: si avvicina infatti il rientro di David Neres dopo il lungo stop per infortunio.

Neres prosegue il percorso di riatletizzazione: nel mirino il match contro il Bologna

David Neres è tornato a lavorare a Castel Volturno per proseguire il suo percorso di riatletizzazione. Il brasiliano si era procurato la rottura del tendine della caviglia destra al termine della sfida contro il Parma dello scorso 14 gennaio, quando venne inserito nel corso del secondo tempo nonostante fosse reduce da uno stop per un problema alla caviglia.

Neres è stato sottoposto ad intervento chirurgico a Londra lo scorso 26 gennaio, saltando così le ultime diciassette partite disputate dal Napoli in campionato. Adesso la sua condizione è in miglioramento e, secondo ‘Tuttosport’, c’è la speranza di poterlo rivedere tra i convocati per il match contro il Bologna del 10 maggio.