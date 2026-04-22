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Napoli, due novità importanti in vista della Cremonese: Conte cambia, il piano

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Napoli, due novità importanti in vista della Cremonese: Conte cambia, il piano
Antonio Conte osserva il match dalla panchina. Foto: ANSA
Antonio Conte in panchina durante Napoli-Cremonese, allenatore osserva la partita

Antonio Conte proverà a cambiare il Napoli per la sfida alla Cremonese: Rrahmani in difesa, Alisson titolare sulla trequarti. McTominay nel ruolo di centrocampista, Anguissa escluso dalla formazione.

Rrahmani e Alisson: le novità di Conte

Come rivela il Corriere dello Sport, il tecnico degli azzurri ha deciso di modificare radicalmente la formazione dopo i risultati deludenti contro Parma e Lazio. La disfatta al Maradona contro la compagine di Sarri ha spinto Conte a ricalibrare gli equilibri della squadra. Il cambio più rilevante riguarda la difesa: Rrahmani sostituirà uno tra Beukema e Buongiorno, portando esperienza e solidità nel pacchetto arretrato.

In attacco arriva la scelta più audace. Alisson Santos occuperà la posizione di trequartista, una mossa che consentirà al Napoli di aumentare la creatività e la profondità della manovra offensiva. McTominay nel ruolo di centrocampista, interpretando la posizione secondo le sue caratteristiche. L’esclusione di Anguissa rappresenta un segnale chiaro: il centrocampista camerunese non ha rispettato i parametri richiesti nelle ultime uscite.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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