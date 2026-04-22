Napoli, due novità importanti in vista della Cremonese: Conte cambia, il piano

Antonio Conte proverà a cambiare il Napoli per la sfida alla Cremonese: Rrahmani in difesa, Alisson titolare sulla trequarti. McTominay nel ruolo di centrocampista, Anguissa escluso dalla formazione.
Rrahmani e Alisson: le novità di Conte
Come rivela il Corriere dello Sport, il tecnico degli azzurri ha deciso di modificare radicalmente la formazione dopo i risultati deludenti contro Parma e Lazio. La disfatta al Maradona contro la compagine di Sarri ha spinto Conte a ricalibrare gli equilibri della squadra. Il cambio più rilevante riguarda la difesa: Rrahmani sostituirà uno tra Beukema e Buongiorno, portando esperienza e solidità nel pacchetto arretrato.
In attacco arriva la scelta più audace. Alisson Santos occuperà la posizione di trequartista, una mossa che consentirà al Napoli di aumentare la creatività e la profondità della manovra offensiva. McTominay nel ruolo di centrocampista, interpretando la posizione secondo le sue caratteristiche. L’esclusione di Anguissa rappresenta un segnale chiaro: il centrocampista camerunese non ha rispettato i parametri richiesti nelle ultime uscite.