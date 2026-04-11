Napoli, due possibili addii in estate: l’obiettivo di ADL è chiaro

Lobotka ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro e il Napoli la valuta seriamente per l’estate. Anguissa non è incedibile e il club cerca alternative concrete nel mercato.

Lobotka: la clausola da 25 milioni apre le porte alla cessione

Lo slovacco rappresenta il primo indiziato per una possibile partenza. La clausola rescissoria, esercitabile nei primi giorni di luglio, fissa il prezzo a 25 milioni di euro. La Juventus segue la situazione con attenzione: Luciano Spalletti, tecnico bianconero, conosce bene il regista e lo vorrebbe al suo fianco. Per il Napoli si tratta di una valutazione già definita, non oggetto di trattative. La decisione finale dipenderà da Antonio Conte, che avrà voce determinante sulla permanenza o la cessione del centrocampista classe 1994.

Anguissa non è intoccabile: il Napoli valuta le offerte

La situazione del camerunese è diversa. Il contratto scade nel 2027 e al momento non ci sono discussioni per il rinnovo. Il club partenopeo attenderà offerte concrete prima di prendere una decisione definitiva. Se arrivassero proposte all’altezza del suo valore, la cessione diventerebbe plausibile. Diversamente, Anguissa potrebbe restare a Napoli per continuare il progetto di Conte.

Quale strategia adotta il club per il centrocampo? Giovanni Manna, direttore sportivo, ha già individuato tre obiettivi per rinforzare la mediana. Richard Rios del Benfica rappresenta il primo nome nella lista. João Gomes del Wolverhampton è la seconda opzione di mercato. Perrone del Como completa il terzetto dei candidati seguiti dal Napoli per la prossima stagione.

De Laurentiis intende ringiovanire la rosa e abbassare il monte ingaggi complessivo. Il centrocampo è il reparto che subirà i maggiori cambiamenti. L’eventuale partenza di Lobotka libererebbe risorse economiche da investire in profili più giovani. Anguissa, nel caso in cui ricevesse offerte importanti, potrebbe fare lo stesso. Conte avrà l’ultima parola su tutte le operazioni in entrata e in uscita, come stabilito dal suo contratto fino al 2027 con il club partenopeo.

La finestra di mercato estiva sarà decisiva per il centrocampo del Napoli. Se Lobotka dovesse partire per i 25 milioni della clausola, il club accelererebbe su uno tra Rios, Gomes e Perrone. Anguissa rimane in bilico: la permanenza non è scontata, ma neppure la cessione è imminente. Tutto dipenderà dalle valutazioni di Manna e dalle indicazioni tattiche di Conte per la mediana azzurra della prossima stagione.