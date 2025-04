Napoli, chi sono i calciatori ancora a secco di gol in stagione? C’è un big sorprendente!

Nel Napoli sono diversi i giocatori ad aver segnato almeno un gol quest’anno, ma c’è ancora qualcuno a secco: ecco chi sono i calciatori che non hanno ancora gonfiato la rete

Il Napoli quest’anno sta viaggiando forte. Grazie ad una buona solidità difensiva e ad una discreta prolificità in zona gol, i ragazzi di Antonio Conte corrono spediti verso il sogno scudetto, con la sola Inter come rivale per il titolo ad ormai cinque giornate dalla fine.

Il “game plan” targato dal mister leccese, nel corso dell’anno, ha permesso agli azzurri di centrare numerose vittorie, ma soprattutto ha regalato a diversi calciatori la possibilità di rendersi protagonisti trovando la via della rete. Se è vero che manca una figura da più di 20 gol nel reparto offensivo, è altrettanto vero che quasi tutti calciatori in rosa hanno avuto il loro momento per essere decisivi in fase realizzativa.

Quando mancano poco più di 450 minuti alla fine dei giochi, ci sono ancora pochi azzurri che vedono la statistica dei gol in stagione ferma a quota zero, e tra questi c’è anche un big: ecco di chi si tratta.

Napoli, ecco i nomi dei calciatori ancora a secco: sorpresa Lobotka!

Escludendo i portieri, ci sono alcuni giocatori del Napoli che ancora non hanno trovato la via del gol in questa stagione. La lista comprende qualche nome importante ed un top player.

Si inizia con Matias Olivera, l’uruguaiano che di fatto è il titolare della fascia sinistra: pur spingendosi spesso in avanti, il terzino non è ancora riuscito a gonfiare la rete. Anche Rafa Marin, difensore arrivato la scorsa estate dal Real Madrid, non ha ancora segnato, ma va detto che lo spagnolo ha trovato davvero pochissimo spazio nelle rotazioni di Antonio Conte. Infine, in difesa l’ultimo a non aver ancora segnato è Pasquale Mazzocchi, nonostante ci sia andato vicino in più di qualche occasione.

Salendo con il baricentro, arrivando a centrocampo, un altro calciatore che non ha ancora trovato la via del gol in stagione è Stanislav Lobotka, perno fondamentale della mediana azzurra, che finora ha svolto egregiamente il ruolo di play ma che non ha ancora trovato l’occasione giusta per timbrare il cartellino. Anche i giovani Billy Gilmour e Luis Hasa non hanno ancora trovato la rete, nonostante il primo abbia regalato un ottimo apporto quando chiamato in causa. In attacco, invece, hanno segnato praticamente tutti… tranne l’ultimo arrivato.

Napoli, Okafor è l’unico attaccante in rosa a non essersi ancora sbloccato

Noah Okafor, arrivato nell’ultimo giorno del mercato di gennaio con il peso di dover essere l’alternativa a Khvicha Kvaratskhelia, finora ha deluso le aspettative. Non solo per motivi di scarso impiego, ma anche perché è l’unico attaccante in rosa a non aver ancora segnato in stagione.

Antonio Conte non gli ha concesso tanto spazio da quando è sbarcato al sud in prestito dal Milan, e lo svizzero sembra sempre più destinato a salutare a fine stagione dopo meno di 6 mesi di permanenza all’ombra del Vesuvio.