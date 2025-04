Conte indica il colpo per la difesa, c’è l’ostacolo Juve: il nome

Il tecnico azzurro avrebbe già individuato il profilo adatto per completare la retroguardia del Napoli ma la Juve potrebbe rovinare i piani.

Il Napoli continua a credere nel sogno Scudetto. Dopo l’ultima sconfitta dell’Inter in casa del Bologna, il club azzurro è tornato a pari punti col club nerazzurro. La vittoria col Monza ha dato ancora più fiducia agli uomini guidati da Antonio Conte ed ora i tifosi ci credono davvero: le prossime giornate saranno fondamentali per la corsa per il Tricolore.

Nonostante il campionato non sia ancora terminato, la dirigenza azzurra è già al lavoro per cercare dei profili adatti alle esigenze di Antonio Conte. Sarà sicuramente necessario acquistare un difensore, vista la forte incertezza intorno alla retroguardia del Napoli. Spunta in queste ore un profilo che piacerebbe molto a Conte, ma la Juventus potrebbe creare problemi nella trattativa.

Di Natale: “Il Napoli vuole De Winter”

Secondo il giornalista Mirko Di Natale, intervenuto al canale You Tube di calciomercato.it, uno dei profili più apprezzati da Antonio Conte è quello di Koni De Winter, cresciuto nel vivaio della Juventus e ora in forze al Genoa.

Queste le parole in merito al forte interesse del Napoli su Koni De Winter, difensore del Genoa:

“De Winter piace molto a Conte e per il momento il Napoli è la squadra più avanti per lui“

Il difensore belga sta disputando un ottimo campionato, condito anche da ben tre gol. Nelle ultime stagioni al Genoa ha dimostrato di avere grandi qualità e di essere ormai pronto per il salto in una big. Il classe 2002 è finito nel mirino di tanti club italiani ed europei ed attualmente il suo valore di mercato oscilla intorno ai 20 milioni.

Occhio alla Juve: possibile ostacolo nella trattativa

La Juventus potrebbe inserirsi nella trattativa soprattutto grazie a una percentuale presente nel contratto stipulato col Genoa. Il Napoli dovrebbe, dunque, valutare attentamente la situazione se dovesse decidere di puntare concretamente su De Winter.

Durante il suo intervento Di Natale ha anche sottolineato un dettaglio importante che potrebbe impattare sulla trattativa del Napoli per De Winter:

“I bianconeri hanno una percentuale sulla futura rivendita e potrebbero prendere De Winter per una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro”

De Winter è cresciuto nel vivaio della Juventus e fin da subito ha dimostrato grandissime qualità, disputando anche qualche partita in prima squadra ma senza mai trovare troppo spazio. La scorsa estate il belga si è trasferito a titolo definitivo al Genoa per una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Dopo le recenti ottime prestazioni la Juventus valuta seriamente un ritorno in bianconero per De Winter: la presenza di una percentuale sulla rivendita darebbe una grande mano per raggiungere un accordo e permetterebbe di battere la concorrenza del Napoli.