Addio al Napoli, l’agente dell’azzurro non ha dubbi: cessione in estate

A Napoli si pensa a ciò che sarà, anche in queste settimane caratterizzate dalla tensione per una lotta allo Scudetto sempre più agguerrita. A proposito di futuro, arriva l’annuncio dell’agente del giocatore di proprietà degli azzurri.

A Castel Volturno, proseguono i lavori agli ordini di Antonio Conte in vista della prossima sfida del campionato di Serie A del Napoli, in programma per domenica a ora di pranzo (12:30) contro il Venezia. Al Penzo, la squadra azzurra avrà la possibilità di dare un segnale importante a se stessa, ma anche ad Atalanta e Inter, che dovranno vedersela faccia a faccia nello scontro diretto in programma nel posticipo domenicale del prossimo turno di Serie A.

La squadra guidata da Eusebio Di Francesco non è da sottovalutare, considerando che negli ultimi turni è riuscita anche a fermare, con un pareggio, la stessa Atalanta al Gewiss Stadium. Lo sa bene l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, che però ha lanciato un messaggio molto forte circa le ambizioni Scudetto della squadra partenopea. In sostanza, Conte ha avuto modo di sottolineare che il Napoli è lì, in piena lotta e capace di lottare da qui alla fine.

News SSC Napoli, contro il Venezia ci sarà anche l’ex Zerbin: parla l’agente

Tra i protagonisti che scenderanno in campo nel lunch match, ci sarà anche Alessio Zerbin, giocatore di proprietà della SSC Napoli ceduto in prestito, nell’ultimo gennaio, proprio al Venezia.

A tal proposito, è arrivata l’analisi di Furio Valcareggi, rappresentante dell’ex Frosinone, ai microfoni di Radio Capri, nel corso della trasmissione Bordocampo – I Tempo:

“È una gara speciale per lui. Alessio ama Napoli, come tutti i giocatori che hanno vissuto la città per sei anni. Rimane impressa nella memoria, ma domenica saremo avversari! Il Venezia ha bisogno di punti, così come il Napoli. A Bergamo avrebbe potuto vincere, a Roma ha ottenuto un bellissimo pareggio. Sarà una partita difficile, e mister Conte lo sa bene”.

Futuro Zerbin, Valcareggi si sbilancia sul possibile addio definitivo al Napoli: le parole

Furio Valcareggi, nel corso del suo intervento a Radio Capri, ha parlato anche dei possibili risvolti futuri per Alessio Zerbin, tutt’ora di proprietà della SSC Napoli.

Queste le sue parole a tal proposito: