Cagliari, Gaetano ammette: “Napoli? Ci sono stato male, penso di aver dato tutto! Resterl tifoso azzurro”

L’addio al Napoli e l’amarezza per aver dovuto lasciare la squadra azzurra: le parole di Gianluca Gaetano sono state molto chiare.

Una cessione dolora, considerando il grande amore per la maglia azzurra ed una napoletanità più che nota: molti si aspettavano di vedere ancora per tanto tempo Gianluca Gaetano con la maglia azzurra, magari diventando un vero e proprio punto di riferimento considerando il proprio l’essenza napoletana dei natali. Eppure, il centrocampista classe 2000 nella scorsa sessione di mercato è tornato a Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto: insomma, non ci sarà possibilità di rivederlo all’ombra del Vesuvio, se non come avversario.

La piazza ha accolto con un pizzico di stupore la cessione di Gaetano, considerando che Antonio Conte e Giovanni Manna hanno avuto diverse settimane per valutarlo ed eventualmente inglobarlo nel nuovo progetto tecnico: l’allenatore, però, ha deciso di puntare su calciatori diversi. Ad oggi il centrocampista nativo di Cimitile è uscito allo scoperto, spiegando che proprio quell’addio estivo gli è costato anche sofferenza e rimpianti.

Napoli, le parole di Gaetano sulla cessione al Cagliari

“Amore incondizionato. Resterò tifoso del Napoli. Spero possa vincere un altro scudetto”, ha detto Gaetano con non poca commozione anche in relazione ai ricordi recenti. La sua intervista alla Gazzetta dello Sport è andata avanti proprio mettendo al centro tutto l’amore verso il Napoli: “Può stare al vertice, i ragazzi stanno alla grande. Giocano per 90′ alla perfezione e Conte è il valore aggiunto”, ha ancora detto il centrocampiasta.

“Ha rimesso a posto tutto. La qualità della squadra è superiore e De Laurentiis ha fatto un gran lavoro. Chiaro che ci sono stato un po’ male, ma penso di aver dato tutto al Napoli. A volte le strade si dividono”, ha poi ammesso lo stesso Gaetano. Parole che sono chiare e lasciano trasparire proprio l’amarezza da parte di chi è ben consapevole che le cose potevano andare diversamente, ma le volontà stavolta non sono state comuni.

“Re o vice Kvara? Quando l’ho visto la prima volta a Dimaro ho detto ‘Ma questo chi è?’. Fortissimo, un fenomeno”, ha ancora detto Gaetano parlando del suo ex compagno di squadra col numero 77. “Sono felice della scelta di Cagliari. In quei 4-5 mesi da gennaio, ho sentito l’affetto della gente. Si sta bene, vivo al Poetto. Posso solo essere riconoscente”, ci ha poi tenuto a specifica lo stesso giocatore.