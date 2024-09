Codice bonus Bet365 2024: guida alla promo

Codice bonus bet365 : guida ai bonus per i nuovi utenti

Questo articolo fornisce informazioni dettagliate per gli appassionati di calcio e scommesse online che vogliono ricevere il bonus benvenuto, usando correttamente il codice bonus bet365.

Dove e come inserire i codici promo durante la registrazione

Il codice di presentazione “MAX365UP” su bet365 Italia è uno strumento promozionale a disposizione dei nuovi utenti al momento della registrazione. Questo codice è collegato a una serie di offerte che, a seconda dei termini e delle condizioni specifiche caso per caso, possono prevedere bonus scommesse per la sezione sport, casinò, giochi e poker disponibili sulle relative aree della nota piattaforma di gioco d’azzardo legale bet365.

Il codice bonus bet365, talvolta chiamato anche codice presentatore o codice promo, va utilizzato in fase di iscrizione, inserendolo all’interno dell’apposito campo nel modulo di registrazione.

Per ulteriori informazioni sulle promozioni e sul bonus di benvenuto specifico di bet365, è possibile leggere il resto della guida dettagliata presente in questa pagina. Le informazioni sono state curate da esperti del settore per fare luce sulle offerte promozionali di questo operatore autorizzato dall’ADM (ex AAMS).

Procedura di registrazione su Bet365 con codice promo

Per tutti gli utenti italiani interessati a registrarsi su bet365 Italia, è disponibile il codice di presentazione che offre numerosi vantaggi. Ecco una guida passo-passo che spiega come usare il codice promo nella pratica e le opportunità che offre ai giocatori:

Accedere al sito web di bet365 : navigare verso il sito ufficiale di bet365 e individuare il pulsante “ Registrati “, posizionato nell’angolo superiore destro della pagina iniziale.

Avviare la procedura di registrazione : cliccare sul pulsante “Registrati” per aprire il formulario di registrazione. Qui sarà richiesto di inserire dettagli personali quali nome, cognome, data di nascita e indirizzo email, oltre a informazioni anagrafiche come l’indirizzo di residenza e il numero di telefono.

Inserire il codice di presentazione : mentre si compila il modulo, si troverà un campo dedicato all’inserimento del codice promozionale. Digitare “MAX365UP” in questo campo per attivare la promo. È importante notare che l’uso del codice è facoltativo e non modifica l’importo massimo teorico del bonus di benvenuto che si può attivare, il quale consiste in un bonus del 100% sul primo deposito fino 100 €.

Completare il formulario di registrazione : dopo aver inserito tutti i dati necessari e il codice promozionale, impostare i limiti di deposito giornalieri o settimanali, in conformità alle linee guide sul Gioco responsabile. Quindi, leggere e accettare i termini e le condizioni del sito, per poi confermare la registrazione.

Verifica del nuovo account : nel pieno rispetto della normativa italiana sul gioco d’azzardo, bet365 richiede la verifica dell’identità ad ogni nuovo utente. Questo passaggio è essenziale per attivare al 100% l’account e per procedere con operazioni di deposito e prelievo. Caricare una copia di un documento d’identità valido (fronte e retro) direttamente sul sito di bet365 (sezione “Carica documento”) entro 30 giorni dalla registrazione.

Effettuare il primo deposito : una volta che l’account è stato convalidato, si può procedere con il primo deposito, utilizzando uno dei metodi di pagamento sicuri offerti da bet365. Il deposito minimo richiesto per attivare il bonus di benvenuto è generalmente compreso tra 5 € e 10 €, a seconda delle condizioni della promozione attualmente attiva sulla piattaforma.

Esplorare le offerte e il palinsesto di bet365 : a deposito effettuato, gli utenti possono navigare tra le offerte di bet365 , attive su una selezione di aree del sito fra sport e competizioni. Le quote offerte da questo sito sono generalmente piuttosto competitive e si aggiungono ad altre promozioni dedicate sia ai nuovi che ai vecchi iscritti.

Confronto bonus e promo scommesse Bet 365 con altri operatori legali

Qui sotto è riportata una tabella comparativa che mette a confronto le promo di benvenuto proposte da altri bookmaker AAMS con quella di bet365:

Bookmaker Offerta di benvenuto Dettagli William Hill Triplo bonus fino a € 300 – Fino a € 100 sul primo deposito: € 20 in Game Bonus al primo spin sui giochi Playtech. Fino a € 10 a settimana per 18 settimane con l’Extra Bet Club. SNAI € 15 FREE + Fino a € 600 per i primi depositi – € 15 suddivisi tra scommesse, casino e slot. Fino a € 300 per scommesse sportive e € 300 per i giochi blu del casinò sui primi depositi. Sisal Fino a € 250 di Bonus Benvenuto Scommesse – 25% del primo deposito fino a € 50 – Fino a € 200 in bonus settimanali, 10% dell’importo giocato su scommesse sportive bet365 100% sulla prima ricarica fino a un massimo di 100 € La promo di benvenuto di Bet365 è collegata all’uso del codice promozionale “MAX365UP”

Precisazioni sul codice bonus bet365

L’uso del codice bonus “MAX365UP” su bet365 rappresenta uno strumento a disposizione dell’utente, che può scegliere di inserirlo nel campo dedicato nel modulo di registrazione.

Tale codice può essere utilizzato e attivato esclusivamente durante la registrazione da utenti maggiorenni, non successivamente o in altre modalità. Nonostante questo codice promo sia collegato al welcome bonus, è importante sottolineare che l’inserimento del codice non influisce sull’ammontare dell’offerta di benvenuto disponibile, come specificato nei termini e nelle condizioni pubblicati dall’operatore, e neanche sulla buona riuscita della registrazione.

Dopo aver inserito il codice, l’utente deve poi procedere con i passaggi successivi necessari per attivare l’offerta di benvenuto (se la promozione è ancora attiva al momento della registrazione). Solitamente, si tratta di un primo deposito qualificante, la cui soglia minima può variare rispetto a quanto indicato in questa pagina, pur essendo attualmente fissata a 5 €. Per completare l’offerta, l’utente dovrà rispettare tutte le altre condizioni specificate nel prospetto ufficiale dell’offerta, come il raggiungimento di un volume di gioco minimo (wagering), ecc.

Riassumendo, ecco gli aspetti fondamentali da sapere sul codice bonus di Bet 365:

Facoltatività del codice : l’inserimento del codice di presentazione “MAX365UP” non è obbligatorio durante la registrazione e non influenza in alcun modo l’iscrizione.

Condizioni dell’offerta : il codice bonus bet365 non altera l’importo delle offerte di benvenuto disponibili.

Requisiti di attivazione : dopo l’uso del codice, è necessario effettuare un deposito qualificante, la cui soglia minima può variare ed è definita chiaramente sul sito ufficiale del bookmaker.

Condizioni di gioco : per ottenere correttamente il bonus indicato nella promozione, gli utenti devono soddisfare specifici requisiti di gioco, come il volume di scommessa e le quote minime.

Limiti all’utilizzo del codice : valido solo per gli utenti maggiorenni e durante la fase di registrazione, nell’apposito campo del modulo.

Verifica dei termini e delle condizioni : prima di procedere, bisogna leggere con attenzione e comprendere i T&C associati all’offerta prima di procedere con l’offerta.

Altri bonus e offerte di Bet 365

Il codice bonus di bet365 può essere utilizzato in fase di registrazione per attivare diverse offerte. Attualmente, questo sito di gioco d’azzardo prevede 4 promozioni di benvenuto, ognuna delle quali è dedicata a una sezione specifica della piattaforma. Ecco tutti i dettagli sulle opzioni disponibili.

Bet365 bonus sport

Descrizione dell’offerta : fino a 100 € in bonus scommesse.

Dettagli : i nuovi clienti devono aprire un conto di gioco per la prima volta, versare almeno 5 € e utilizzare il codice MAX365UP . Fatto questo, potranno ricevere un bonus pari al 100% del primo deposito fino a un massimo di 100 €. Per ottenere il bonus, l’importo del deposito più il bonus ricevuto devono essere puntati 3 volte (wagering 3x).

Bet365 bonus casinò

Descrizione dell’offerta : fino a 200 € di bonus diviso in 7 tranche.

Dettagli : utilizzando il codice MAX365UP al momento della registrazione, a seguito del primo deposito, i giocatori possono attivare un bonus di benvenuto che prevede 200 €, suddivisi in 7 parti. Ogni parte del bonus viene accreditata dopo aver soddisfatto i requisiti di puntata, da completare entro 30 giorni dall’attivazione.

Bet365 bonus “Giochi”

Descrizione dell’offerta : fino a 100 giri gratuiti per le slot machine.

Dettagli : gli utenti che creano un nuovo account con il codice MAX365UP e depositano almeno 10 € possono ottenere fino a 100 giri gratuiti. Questa offerta può essere richiesta per un massimo di cinque volte entro 10 giorni dalla prima attivazione, rispettando un tempo di attesa di 24 ore tra una richiesta e l’altra.

Bet365 bonus poker

Descrizione dell’offerta : pacchetto di benvenuto fino a 365 €.

Dettagli : i nuovi iscritti che inseriscono il codice MAX365UP e scelgono un nickname per la sezione dedicata al poker possono ricevere un bonus progressivo che può arrivare fino a 365 €, riscattabile a rate. Questo bonus non ha requisiti di scommessa e deve essere utilizzato entro 60 giorni dalla registrazione.

Tabella riassuntiva delle offerte di benvenuto di bet365

Categoria Offerta Codice Promo Deposito Minimo Dettagli Bonus Bet365 Sport Fino a 100 € di saldo bonus scommesse MAX365UP 5 € Bonus 100%, scommettere il totale (deposito + bonus) per 3 volte (wagering 3x) Bet365 Casinò 200 € suddivisi in 7 parti MAX365UP Variabile Requisiti di puntata per rilascio di ogni tranche, da completare in 30 giorni Bet365 Giochi Fino a 100 giri gratuiti MAX365UP 10 € Si possono richiedere per 5 volte, 100 giri gratuiti totali, senza requisiti di scommessa Bet365 Poker Pacchetto di benvenuto fino a 365 € MAX365UP N.d. Bonus a rate, assegnato in base ai punti status della sezione poker, senza requisiti di scommessa

Metodi di pagamento e prelievo

Per partecipare ad alcune delle offerte di benvenuto di bet365, oltre al codice bonus, bisogna anche effettuare una ricarica. In questa sezione vengono raccolte tutte le info principali sui metodi di deposito e i limiti per ogni pagamento di questo sito scommesse.

Metodo Commissione Tempo di accreditamento Importo minimo Importo massimo Informazioni aggiuntive Carta di debito Gratuito Immediato 5,00 € 40.000,00 € Versamenti istantanei con carte Visa, Mastercard, Electron, Maestro. Carta di credito Gratuito Immediato 5,00 € 40.000,00 € Adatta a versamenti immediati. Carta Postepay Gratuito Immediato 5,00 € 5.000,00 € Carta prepagata ricaricabile perfetta per chi non vuole usare il proprio conto bancario. eWallet (PayPal, Neteller e Skrill) Gratuito Immediato 30,00 € 8.000,00 € Per effettuare transazioni rapide senza l’uso di carte bancarie. Voucher prepagato/eWallet Gratuito Immediato 5,00 € 1.000,00 € Perfetto per chi non vuole utilizzare metodi bancari diretti. Bonifico bancario Gratuito 2 – 10 giorni lavorativi 100,00 € 150.000,00 € Metodo più lento degli altri, adatto a trasferimenti di grandi somme di denaro.

Come effettuare una ricarica su Bet365

Visitare il sito ufficiale di bet365 e completare la registrazione, fornendo i dati personali necessari e accettando i termini di servizio (sono disponibili maggiori dettagli più in alto nel paragrafo dedicato alla modalità di iscrizione). Verificare l’identità per completare la registrazione , inviando una copia fronte e retro di un documento di identità, seguendo le indicazioni fornite dal sito. Accedere al conto di gioco e cliccare su “ Versamenti ” in alto a destra in tutte le pagine per aprire la pagina per la ricarica. Scegliere il metodo di pagamento preferito dal menù a tendina , fra le opzioni elencate più in alto come carte di debito, carte di credito, Postepay, eWallet, voucher prepagato o bonifico bancario. Inserire i dettagli del pagamento e l’importo desiderato , rispettando i limiti stabiliti per il metodo scelto e le soglie di ricarica settimanali per il Gioco Responsabile. Confermare il versamento seguendo le istruzioni a schermo, fornendo tutti i codici e le credenziali richieste (variabili a seconda del metodo di pagamento selezionato). Verificare che il saldo si sia aggiornato correttamente nel conto di gioco per assicurarsi che il versamento sia andato a buon fine.

Piattaforma mobile di Bet365

L’applicazione mobile di bet365, disponibile sia per dispositivi iOS che Android, rappresenta uno strumento utile per gli utenti che desiderano scommettere e accedere ai servizi del bookmaker in modo rapido e intuitivo anche dal proprio smartphone.

Se gli utenti iOS possono scaricare l’app direttamente dall’App Store, chi è in possesso di un device Android deve visitare il sito ufficiale di bet365 per scaricare il file apk, ricordandosi di abilitare l’installazione da fonti sconosciute.

L’applicazione offre tutte le funzionalità e i servizi disponibili sulla piattaforma desktop, mantenendo la stessa qualità grafica e fornendo accesso al palinsesto in formato completo, inclusi sport, mercati, quote e iniziative promozionali. È possibile anche registrarsi direttamente tramite l’app, utilizzare i codici promozionali durante la registrazione e attivare le notifiche per restare aggiornati su tutti i principali eventi sportivi di proprio interesse.

Caratteristiche chiave dell’app bet365:

Disponibilità : scaricabile su dispositivi iOS dall’App Store e per Android tramite file apk dal sito ufficiale bet365.

Funzionalità complete : accesso a tutte le modalità di scommessa, mercati e bonus disponibili sulla versione desktop.

Interfaccia utente : navigazione intuitiva e rapida, con la stessa veste grafica del sito per PC.

Registrazione e promozioni : possibilità di aprire un conto e utilizzare codici promozionali direttamente dall’app.

Notifiche personalizzabili : per ricevere aggiornamenti sugli eventi sportivi preferiti.

Servizi di streaming e live betting

La sezione dedicata alle scommesse live di Bet365 rappresenta una delle funzionalità più apprezzate dagli utenti di questo bookmaker sicuro e autorizzato dall’AAMS. L’obiettivo di tale proposta di gioco è offrire agli utenti un’esperienza di gioco dinamica e interattiva.

La piattaforma permette agli iscritti di entrare nel cuore degli eventi sportivi in corso, sfruttando una serie di strumenti avanzati che arricchiscono l’esperienza di gioco.

Bet365 consente di seguire in tempo reale gli incontri tramite un servizio di streaming live, disponibile per coloro che hanno un saldo attivo sul conto o che hanno piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore.

Questo servizio è disponibile su moltissimi sport, fra cui calcio, basket, tennis, rugby e pallamano, tra gli altri, con una copertura di qualità, grazie alle immagini in alta definizione.

Al centro di questa proposta di gioco c’è la sezione “Incontro Live“, che consente agli scommettitori di seguire gli eventi sportivi con aggiornamenti grafici in tempo reale, nel caso in cui non siano disponibili le immagini in streaming.

Questo strumento presenta un’interfaccia grafica dettagliata che descrive l’andamento del match, dando informazioni su ogni azione significativa o cambiamento di punteggio, con dettagli statistici aggiornati in tempo reale. Gli utenti hanno la possibilità di personalizzare la modalità con cui vengono fornite le info, ingrandendo o riducendo le varie sezioni a seconda delle proprie preferenze.

Funzioni e strumenti per gli scommettitori

Bet365, oltre a quanto visto nei paragrafi precedenti, mette a disposizione degli utenti altre funzionalità avanzate per arricchire “l’arsenale” a disposizione degli utenti per affinare le loro strategie di gioco. Ecco una veloce panoramica degli aspetti di maggiore interesse.

Bet Builder : questo strumento permette agli utenti di creare scommesse personalizzate, unendo più mercati in un singolo evento. Per esempio, in un incontro di calcio, si possono combinare mercati come il risultato finale, se entrambe le squadre segneranno, il numero totale di gol, e marcatori. Muovere i primi passi con il Bet Builder non è complicato; basta selezionare l’evento desiderato e cliccare su “Bet Builder”, quindi aggiungere le selezioni di proprio interesse per formare una scommessa sartoriale. Questo strumento è particolarmente utile per gli scommettitori che desiderano personalizzare le loro puntate, magari nel contesto di strategie specifiche.

Cash Out : questa funzione, un tempo disponibile solo sul principale Exchange disponibile in Italia, ora è più diffusa e consente agli utenti di chiudere una scommessa prima che l’evento si concluda, assicurandosi così un ritorno anticipato o una riduzione delle perdite a seconda dell’andamento della scommessa. Disponibile per scommesse singole e multiple, sia in pre-partita che live, il Cash Out offre agli utenti la possibilità di reagire agli sviluppi in tempo reale degli eventi sportivi con un maggiore controllo sul proprio budget.

Notifiche personalizzate : Bet365 permette agli utenti di rimanere sempre aggiornati sugli eventi e le scommesse grazie a notifiche in tempo reale. Attivare le notifiche è semplice: dopo aver effettuato l’accesso, gli utenti possono andare nel menu Servizi e selezionare la voce “Notifiche”. Qui è possibile cliccare sulla campanella e abilitare le notifiche per ricevere aggiornamenti sugli eventi sportivi di interesse o sulle scommesse in corso. Le notifiche possono fornire informazioni di vario tipo ad esempio su risultati, gol, calci d’angolo e altre azioni rilevanti dell’evento.

Scommesse ippica Bet365

Bet365 si è fatto notare nel panorama del betting online non solo per la proposta di gioco sconfinata nelle scommesse sugli sport principali ma anche per il palinsesto nel settore delle corse ippiche.

Se un tempo le corse dei cavalli andavano per la maggiore, ora questa disciplina sta cercando di recuperare posizioni nella classifica delle opzioni capaci di attirare più puntate. Gli appassionati del settore possono seguire questo sport da bet365 e trovare tutte le quote sugli eventi principali, oltre agli strumenti necessari per seguire lo sviluppo delle corse in diretta.

Elementi chiave delle scommesse sull’ippica di Bet365

Una delle funzionalità più utili di Bet365 nel campo delle corse ippiche è la possibilità per gli utenti di creare un elenco dei cavalli preferiti. Gli utenti possono salvare tutti i cavalli che desiderano, in un database conservato all’interno dei loro profili di gioco: ogni volta che ci saranno novità, potranno ricevere notifiche e aggiornamenti relativi alle performance e alle prossime gare a cui parteciperanno.

Uno strumento particolarmente utile per coloro che seguono da vicino lo stato di forma di determinati cavalli e desiderano rimanere informati in tempo reale su ogni evento chiave.

Archivio delle corse

Bet365 offre anche un’enorme banca dati da cui è possibile vedere tutte le info dettagliate e le repliche delle corse tenutesi nel Regno Unito e in Irlanda, semplicemente aprendo la sezione “Archivio Corse“.

Questo strumento permette agli utenti di cercare corse del passato per data o per nome del cavallo: con pochi click è possibile risalire alle informazioni principali sulle performance passate e affinare così la propria strategia di gioco.

Streaming live delle corse ippiche

Per quanto riguarda la possibilità di vedere in diretta le corse dei cavalli, Bet365 mette a disposizione degli utenti il proprio servizio di streaming dal vivo anche per le competizioni ippiche.

Gli utenti che hanno del saldo sul proprio account o che hanno piazzato scommesse nelle ultime 24 ore possono accedere alla sezione streaming live e vedere tutte le principali corse ippiche del Regno Unito, dell’Irlanda e dell’Italia, direttamente dalla piattaforma (sito desktop o app).

Questo servizio è disponibile solo per gli utenti che hanno attivato la geolocalizzazione e si trovano in Italia: in questo modo, la piattaforma si assicura che possano scommettere e guardare le corse solo gli utenti che rispettano la stringente normativa sul gioco d’azzardo presente nel nostro Paese.

Tabella riassuntiva

Funzione Descrizione Sistema di gestione dei propri cavalli preferiti Permette di salvare e ricevere aggiornamenti sui cavalli aggiunti alla lista dei preferiti, rendendo più efficiente l’attività di monitoraggio. Archivio delle corse Accesso a un database di corse passate per analisi dettagliate e strategiche. Streaming live delle corse di ippica Offre la possibilità di guardare le corse in diretta, seguendo i gran premi in diretta, così da piazzare le scommesse live con pochi tap (o click) sia da app che PC.

Considerazioni finali

Dopo un’analisi approfondita delle caratteristiche e dei servizi offerti dall’operatore di scommesse bet365, è possibile fornire una valutazione complessiva delle sue prestazioni nel contesto del betting online.

Il sito di bet365 ha senza dubbio un’interfaccia utente ben congegnata e intuitiva, capace di garantire un’ottima fluidità durante la navigazione. Questi aspetti facilitano l’accesso a un vasto assortimento di sport, campionati e quote scommesse anche agli utenti meno esperti.

Valutazione generale di Bet365

Bet365 è ancora oggi uno dei nomi leader nel settore delle scommesse online a livello mondiale, grazie a oltre vent’anni di esperienza, nonostante stia perdendo posizioni rispetto ad altri operatori, a causa della riduzione dei limiti di puntata e la maggiore attenzione che viene posta sul casinò online.

In generale, si può comunque dire che sono disponibili tante discipline sportive, con quote dal payout alto, servizi di alta qualità, che vanno dal live streaming alla possibilità di piazzare scommesse in tempo reale con cash out parziale e anche automatizzabile.

In questo contesto, il codice bonus di bet365, da utilizzare nell’apposito campo nel modulo di registrazione, è uno strumento promozionale facile da utilizzare, sebbene non sia obbligatorio e non influisca in alcun modo sulla registrazione, incidendo esclusivamente sull’erogazione del bonus di benvenuto.

Aspetti positivi e migliorabili

Pro

Facilità d’uso : l’utilizzo del codice promozionale e l’interfaccia generale del sito sono intuitivi e accessibili anche per gli utenti meno esperti.

Ampio palinsesto : Bet365 offre tantissimi mercati sportivi, per soddisfare gli appassionati di diverse discipline.

App mobile: la presenza di un’app mobile moderna permette agli utenti di scommettere comodamente anche dal proprio smartphone.

Contro

Limiti di puntata : ultimamente, bet365 sembra aver modificato le proprie procedure interne, riducendo in maniera sostanziale l’importo che si può puntare sul tennis e sul calcio, stringendo i “cordoni” rispetto a poco tempo fa.

Limiti alle promo ricorrenti : le quote maggiorate di bet365, ovvero il principale bonus scommesse ricorrente di questa piattaforma, sono poche e permettono agli utenti di scommettere al massimo 10 €.

Conclusioni

Tirando le somme, bet365 mantiene alta la sua reputazione, dimostrandosi anche ad aprile 2024 come uno dei siti di scommesse più affidabili e completi sul mercato. Tuttavia, come ogni servizio, non si possono dimenticare gli spazi di miglioramento che potrebbero rendere l’esperienza di gioco ancora più competitiva e favorevole per gli utenti.

Tabella riassuntiva

Ambito Punti di forza Aree di miglioramento Usabilità Layout delle informazioni chiaro e semplice, interfaccia intuitiva Limiti di puntata in riduzione Offerta di mercati Ampio palinsesto di scommesse Importi limitati sulle quote maggiorate Tecnologia App mobile di altissimo livello –

FAQ sul codice bonus Bet365

Si possono usare più codici bonus su Bet 365?

No, tutte le promozioni di benvenuto si escludono a vicenda e sono utilizzabili una volta sola. Questo significa che l’utente dovrà utilizzare il codice bonus bet365 con attenzione, attivandolo per la promozione di proprio interesse al momento della registrazione.

Bisogna usare il codice bonus Bet365 anche prima della registrazione?

No, il codice va inserito nell’apposito campo all’interno del modulo di iscrizione su Bet 365. Qualsiasi utilizzo diverso da quello previsto nei T&C promozionali non determinerà l’attivazione dell’offerta. In altri termini, se non verrà usato correttamente, l’utente non potrà ricevere il bonus di benvenuto da 100 € in alcun modo.

Se non si inserisce il codice bonus in fase di registrazione, si può partecipare comunque all’offerta?

No, purtroppo anche in caso di una semplice dimenticanza, nel caso in cui l’utente si scordi di inserire il codice bonus Bet365 al momento della registrazione, non potrà partecipare alla promo di benvenuto e ricevere il bonus fino a 100 €.