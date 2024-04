Tensione dopo Monza-Napoli: disordini tra tifosi all’esterno dello stadio, la ricostruzione

Tensione tra tifosi al termine di Monza-Napoli: la ricostruzione di quanto accaduto all’esterno dell’U-Power Stadium

La gara tra Monza e Napoli ha visto protagonisti, oltre ai calciatori in campo, anche i tanti tifosi presenti sugli spalti. I supporters azzurri hanno dato vita ad una dura contestazione. Già in settimana se ne era parlato, con il comunicato del gruppo Ultras 1972, che riportava del silenzio del gruppo della Curva B per i primi quindici minuti di gara.

Così è stato, i gruppi organizzati non hanno cantato per il primo quarto d’ora. E per tutta la durata della prima frazione di gioco non sono mancati cori e striscioni contro la squadra e contro De Laurentiis.

Lo striscione più eloquente è senza dubbio quello sul quale è apparsa la scritta: “Assenti come i vostri…”, seguita da un disegno di testicoli. Nel momento dell’esposizione dello striscione i tifosi partenopei hanno lasciato un vuoto al centro del settore proprio per simboleggiare la mancanza di attributi della squadra.

Al termine del primo tempo una pioggia di fischi provenienti dal settore ospiti si è abbattuta sulla squadra di Calzona, che però, forse rinvigorita dalla contestazione della tifoseria, è rientrata in campo alla grande, portando a casa i tre punti grazie ai quattro gol messi a segno tra il minuto 55 e il minuto 68. Al termine della gara però la situazione tra i tifosi non è parsa del tutto tranquilla.

Disordini all’esterno dello stadio: cosa è accaduto al termine di Monza-Napoli

Secondo alcuni media locali al termine del match si sono verificati disordini nel momento dell’uscita dallo stadio dei tifosi del Napoli. Da una prima ricostruzione pare che la miccia sia stata accesa da un gruppo di tifosi, che avrebbero raggiunto volutamente in van un gruppo di ultras del Monza, in cerca del contatto fisico.

Il gruppo di facinorosi si sarebbe volutamente mosso verso l’incrocio tra Via Sicilia e Via Modigliani. È stato però tempestivo l’intervento delle Forze dell’Ordine, schierate in assetto antisommossa, che hanno prontamente disinnescato il possibile scontro. Alcuni media locali riportano anche di due poliziotti feriti, ma non c’è al momento alcuna conferma ufficiale a tal riguardo. La circolazione nelle aree limitrofe allo stadio è rimasta interrotta per diverso tempo.

Non un bell’episodio da raccontare. Tensioni tra le tifoserie che, come visto anche sabato pomeriggio prima del derby di Roma, sono un fenomeno ancora piuttosto radicato nel nostro paese. Fortunatamente però l’intervento della Polizia ha scongiurato una narrazione ben più grave.